قائد القوات الأمريكية يناقش مع رئيس الأركان اليمني مواجهة التهديدات الإرهابية والتهريب

بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الأركان اليمنية، اللواء الركن طاهر العقيلي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن "مستجدات الوضع في اليمن وجهود الحكومة لاستعادة الدولة والقضاء على انقلاب الحوثيين.

القاهرة — سبوتنيك. وفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" ناقش اللقاء "تطوير قوات خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية والقوات الخاصة لمواجهة تهديدات الميليشيات الإرهابية ومكافحة التهريب".

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وأكد اللواء العقيلي في اللقاء، أن القيادة ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ماضية في مسار استكمال استعادة كافة المناطق من سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مهما كانت التضحيات، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وشدد على "أن اليمن لن يكون منطلقا للجماعات الإرهابية، بل جزءا فاعلا في تحقيق السلم والأمن الدوليين".

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي: الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.