مقتل وإصابة 90 أفغانيا بينهم صحفيون بهجوم انتحاري مزدوج في كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 20 مدنيا وإصابة العشرات بينهم صحفيون، في حصيلة غير نهائية للهجوم الانتحاري المزدوج في حي "دشت برتشي" غربي كابول مساء اليوم، فِي أحدث اعتداء بمسلسل الهجمات في المنطقة.

كابول — سبوتنيك. وقال نصرة رحيمي معاون المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان: "في الهجومين الإرهابيين بالدائرة السادسة اليوم وحتى الآن استشهد 20 شخصاً جميعهم مدنيون، كما أصيب 70 بجروح".

وأكد رحيمي بأن حصيلة الضحايا غير نهائية وهناك إمكانية لأن تطرأ تغييرات في أعداد القتلى والمصابين.

وبحسب المصادر الأمنية الأفغانية، قام مهاجم انتحاري بتفجير نفسه داخل نادي رياضي أثناء تجمع العشرات لمشاهدة مباراة للمصارعة، ولدى تجمع المواطنين والطواقم الصحفية قام انتحاري آخر بالتسلل بين الجموع وفجر نفسه ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقالت مؤسسة "ناي" الناشطة في مجال حماية الصحافة في أفغانستان بأن صحفيين لقيا مصرعهما وأصيب 4 في الانفجار الثاني بكابول مساء اليوم".

القتلى هم مراسل صحفي ومصور في قناة "طلوع نيوز" والجرحى إعلاميون في عدد من محطات التلفزة الداخلية.

وأكد لطف الله نجفي زاده المدير العام لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية نبأ مصرع الصحفيين وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد خسرنا اثنين من أفضل صحفيينا في هجوم اليوم بكابول، لا يوجد كلمة نعبر فيها عن ألمنا".

وندد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني "بالاعتداء الإرهابي" المزدوج في كابول واعتبره هجوماً على حرية التعبير وجريمة بحق الإنسانية.

ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة.