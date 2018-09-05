نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى السبعين لإقامة هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، بأن بلاده ستتحرك لإحباط النوايا الإيرانية الخاصة بتزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضد إسرائيل.
ونقلت القناة العشرين العبرية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان نتنياهو أن بلاده لن تسمح باستهداف مواطنيها، من أية دولة، وبأن "العدوان" و"الإرهاب" الإيرانيين سواء خرجا من الأراضي السورية، أم من أي مكان آخر سيواجهان قبضة جيش الدفاع الإسرائيلي.
قلت في احتفالية أقيمت هذا المساء لإحياء الذكرى ال-70 لإقامة هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 5, 2018
أولئك الذين يريدون أن يقتلونا باتوا يعرفون مدى إصرارنا وعزيمتنا. لن نساوم على أمن المواطنين الإسرائيليين في دولتنا. لن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا pic.twitter.com/LiehvQq629
يشار إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت على هامش اشتراكه في الاحتفالية الخاصة بمرور سبعين عاما على إنشاء "أمان"، المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
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