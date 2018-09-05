بالصور... زاخاروفا تكشف زيف الادعاءات البريطانية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لفت انتباه وزارة الخارجية الروسية التناقض في البيانات الصادرة من لندن حول المشتبه بهم في محاولة اغتيال سكريبال.

سبوتنيك. وعلقت زاخاروفا على الصور التي نشرها موقع "سكوتلاند يارد" للمشتبه بهم في مطار "غيتفيك" مشيرة: "إلى أنه تم تصوير المشتبه بهما في نفس الممر ونفس التوقيت تماما (بحسب موقع سكوتلاند يارد فإن وقت الصورتين هو 16:22:43).

© Sputnik . Valeriy Melnikov موسكو: تصريحات لندن بشأن قضية سكريبال مشينة ولهجتها غير مقبولة ونرفض هذه الادعاءات

وأعلنت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا-1": "إما أن الوقت والتاريخ قد وضعوا على الصور، أو أن رجال المخابرات الروسية تعلموا أن يمشوا في وقت واحد ولكن يلتقط لهم صورا مختلفة".

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن صور المشتبه بهم تحمل خلفية واحدة ومن الممكن أن يكون قد تم التقاطها عند الهبوط، ولهذا من المفترض أن يكون لديهم تأشيرة دخول والتي من أجل الحصول عليها في السفارات البريطانية فإنه يتم جمع الكثير من المعلومات وملء الاستمارات وأخذ البصمات.

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства.. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) September 5, 2018

وأكدت زاخاروفا أن الخارجية الروسية استدعت السفير البريطاني في روسيا لوري بريستو وطلبت منه تزويدها بهذه المعلومات، ولكن روسيا تلقت رفضا تاما".

وتابعت المتحدثة: "لقد صرح الجانب البريطاني بأن لديه معلومات عن رحلة الطيران التي حط بها المشتبه بهم ووقتها ورقمها، فلماذا طوال هذه الستة أشهر لم يخبروا الجانب الروسي بها، الذي كان سيبدأ البحث من جهته أيضا".

ونوهت زاخاروفا إلى أن روسيا مستعدة للتعاون مع بريطانيا في قضية سكريبال بغض النظر عن "وقاحة" لندن.

وكانت النيابة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أسماء مواطنين روس، يشتبه بهما في محاولة اغتيال عائلة سكريبال، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.