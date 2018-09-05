إدارة ترامب تهدد بقطع المساعدات عن الدول المهددة لإسرائيل

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه خلال محادثة سرية مغلقة أجريت أمس، الثلاثاء، دعا رجل الأعمال، حاييم سابان، أكثر من 20 شخصية أمريكية من أعضاء المجتمع اليهودي الأمريكي، ديمقراطي وجمهوري، لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
تهديد أمريكي
وأوضحت القناة العبرية أن الاجتماع المغلق أو المباحثات المغلقة ضمت أعضاء إدارة ترامب الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أو بـ"صفقة القرن"، وهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب والمستشار الخاص به، ومعه جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط، وهايلي، بصحبة رجل الأعمال اليهودي، حاييم سابان.
وفي خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين كاملتين، أكدت القناة الإسرائيلية أن هناك رؤية أمريكية واحدة، تجمع الجمهوريين والديمقراطيين، على حد سواء، وهي تتعلق بالاتفاق الأيديولوجي حول تأييد إسرائيل التام، والتأكيد على أن من يهددها فهو يهدد الولايات المتحدة، وأن إدارة ترامب ستقطع عن أي دولة تهدد إسرائيل المساعدات والمنح والأموال.
مطالب مشروعة
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إدارة ترامب لديها قناعة كبيرة بأن الجانب الفلسطيني رغم رفضه نقل السفارة الأمريكية للقدس، فإن الطرف الفلسطيني سيذهب في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ومن جانبه، أكد جاريد كوشنر أنه لن يتم عرض "صفقة القرن" قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أو مع مطلع العام القادم، وبأن هناك تباينات حول مستقبل الدولة الفلسطينية، لكن إدارة ترامب ستضع نهج مختلف وهي تفكر خارج الصندوق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)