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00:12 06 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة

    إدارة ترامب تهدد بقطع المساعدات عن الدول المهددة لإسرائيل

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    أكدت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت، "إن من يهدد بهاجمة إسرائيل لن يتلقى أموالا أو منحا أو مساعدات".

    ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه خلال محادثة سرية مغلقة أجريت أمس، الثلاثاء، دعا رجل الأعمال، حاييم سابان، أكثر من 20 شخصية أمريكية من أعضاء المجتمع اليهودي الأمريكي، ديمقراطي وجمهوري، لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

     

    تهديد أمريكي

    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AP Photo / Adel Hana
    المتحدث باسم "حماس": تبني كوشنر للرواية الإسرائيلية يعكس تفاهة الإدارة الأمريكية
    وأوردت القناة العبرية أن الاجتماع خرج بنتائج عدة من بينها تهديد أي دولة حول العالم بقطع المساعدات المادية عنها في حال تهديد إسرائيل، وهو ما جاء على لسان نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة التي حضرت الاجتماع المهم.

    وأوضحت القناة العبرية أن الاجتماع المغلق أو المباحثات المغلقة ضمت أعضاء إدارة ترامب الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أو بـ"صفقة القرن"، وهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب والمستشار الخاص به، ومعه جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط، وهايلي، بصحبة رجل الأعمال اليهودي، حاييم سابان.

    وفي خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين كاملتين، أكدت القناة الإسرائيلية أن هناك رؤية أمريكية واحدة، تجمع الجمهوريين والديمقراطيين، على حد سواء، وهي تتعلق بالاتفاق الأيديولوجي حول تأييد إسرائيل التام، والتأكيد على أن من يهددها فهو يهدد الولايات المتحدة، وأن إدارة ترامب ستقطع عن أي دولة تهدد إسرائيل المساعدات والمنح والأموال.

     

    مطالب مشروعة

    جاريد كوشنر
    © AP Photo / Cliff Owen
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    وهاجم المشاركون في الاجتماع المغلق الدول العربية، لتأييدهم للفلسطينيين في مطالبهم المشروعة في ضرورة الحفاظ على تدفق المساعدات الأمريكية لوكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبأنه على الدول العربية دفع الأموال لتلك الوكالة بدلا من مهاجمة الولايات المتحدة.
    وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إدارة ترامب لديها قناعة كبيرة بأن الجانب الفلسطيني رغم رفضه نقل السفارة الأمريكية للقدس، فإن الطرف الفلسطيني سيذهب في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
    ومن جانبه، أكد جاريد كوشنر أنه لن يتم عرض "صفقة القرن" قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أو مع مطلع العام القادم، وبأن هناك تباينات حول مستقبل الدولة الفلسطينية، لكن إدارة ترامب ستضع نهج مختلف وهي تفكر خارج الصندوق.

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    الكلمات الدلالية:
    جاريد كوشنر, فلسطين, فلسطينيون, الأمم المتحدة, الأمم المتحدة
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