إدارة ترامب تهدد بقطع المساعدات عن الدول المهددة لإسرائيل

أكدت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت، "إن من يهدد بهاجمة إسرائيل لن يتلقى أموالا أو منحا أو مساعدات".

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه خلال محادثة سرية مغلقة أجريت أمس، الثلاثاء، دعا رجل الأعمال، حاييم سابان، أكثر من 20 شخصية أمريكية من أعضاء المجتمع اليهودي الأمريكي، ديمقراطي وجمهوري، لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

تهديد أمريكي

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وأوردت القناة العبرية أن الاجتماع خرج بنتائج عدة من بينها تهديد أي دولة حول العالم بقطع المساعدات المادية عنها في حال تهديد إسرائيل، وهو ما جاء على لسان نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة التي حضرت الاجتماع المهم.

وأوضحت القناة العبرية أن الاجتماع المغلق أو المباحثات المغلقة ضمت أعضاء إدارة ترامب الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أو بـ"صفقة القرن"، وهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب والمستشار الخاص به، ومعه جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط، وهايلي، بصحبة رجل الأعمال اليهودي، حاييم سابان.

وفي خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين كاملتين، أكدت القناة الإسرائيلية أن هناك رؤية أمريكية واحدة، تجمع الجمهوريين والديمقراطيين، على حد سواء، وهي تتعلق بالاتفاق الأيديولوجي حول تأييد إسرائيل التام، والتأكيد على أن من يهددها فهو يهدد الولايات المتحدة، وأن إدارة ترامب ستقطع عن أي دولة تهدد إسرائيل المساعدات والمنح والأموال.

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