طفل جزائري يثير رعب السلطات الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية، إخلاء طائرة تقل 141 من الركاب وأفراد الطاقم بعد وصولها إلى مدينة بربينيون الفرنسية قادمة من الجزائر اليوم الأربعاء للاشتباه بوجود طفل مصاب بالكوليرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول بالحكومة المحلية إن الاطباء اكتشفوا لاحقا أن الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام ليس مصابا بالكوليرا.

وأضاف المسؤول أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد نوبات من القيء والاسهال خلال الرحلة.

وسمحت خدمات الطوارئ للركاب الآخرين وأفراد الطاقم بالمغادرة بعد تعقيم أياديهم، ومن المقرر عودة الطائرة إلى الجزائر بدون ركاب لتنظيفها وتعقيمها.

وشهدت الجزائر الشهر الماضي أول ظهور للكوليرا منذ 22 عاما عندما توفي شخصان نتيجة الوباء.

وأشار مسؤولون بالصحة لوسائل الإعلام الجزائرية، إلى أن نحو 50 شخصا أصيبوا بالوباء ويخضعون للعلاج في بوفاريك على بعد 30 كيلومترا شرقي العاصمة.

وأكدت السلطات الجزائرية إن المرض تحت السيطرة ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.