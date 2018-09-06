ترامب: أمريكا ليست جاهزة بعد لإبرام اتفاق للتجارة مع الصين

ووبحسب وكالة رويترز، فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر في حرب تجارية متبادلة، ويدرس ترامب فرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
وأضاف قائلا، "سنواصل الحديث مع الصين. لدي احترام كبير للرئيس الصيني، شي جين بينغ".
وتطالب واشنطن بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، ووقف الدعم الصناعي وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار.
وتتهم الصين إدارة ترامب باستخدام أساليب متشددة وتدعو إلى المزيد من المحادثات.
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