كوريا الجنوبية تعلن عن موعد القمة المقبلة بين زعيمي الكوريتين

صرح مسؤول كوري جنوبي كبير، اليوم الخميس، بأن الكوريتين اتفقتا على عقد قمة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول ومناقشة "الإجراءات العملية" لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

© REUTERS / HANDOUT مفاجأة... شرط كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي

وقال مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ للصحفيين بعد يوم من لقاء عقده في بيونغ يانغ مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، إن "زعيم كوريا الشمالية شدد مجددا على ضرورة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وأبدى استعداده للتعاون عن كثب في هذا الصدد مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وبحسب "رويترز"، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن على الكوريتين أن تعززا جهودهما الرامية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأن يواصلا تعزيز روابطهما المشتركة التي اقتربت من حالة السلام والمصالحة.

وقالت الوكالة إن كيم تحدث مع مسؤولي كوريا الجنوبية عن القمة الكورية المزمع عقدها في بيونغ يانغ الشهر الحالي وإنه تم التوصل لاتفاق مُرض، دون أن تذكر تفاصيل.