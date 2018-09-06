ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى أكثر من 100 شخص

أعلنت السلطات اليابانية ورجال الإطفاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي وقع في جزيرة هوكايدو شمال اليابان إلى 110 شخصا، ذلك بالإضافة إلى 19 شخصا أخرين في عداد المفقودين.

© AFP 2018 / Jiji Press زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال اليابان (فيديو)

وأفادت وسائل الإعلام المحلية ( NHK )، بأن رجل يبلغ من العمر 82 لقي مصرعه جراء سقوطه من على درج منزله في مدينة توماكوماي في هوكايدو أثناء وقوع الزلزال

هذا وفي وقت سابق ، ذكرت هيئة المسلح الجيولوجي الأميركي، أن زلزال قوته 6.7 درجة وفق مقياس ريختر، وقع شمال اليابان.

وبحسب البيانات الأولية، فإن قوة الزلزال كانت 7.0 درجة.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مركز الهزات الأرضية كان على بعد 66.9 كيلومترا جنوب شرق مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وعلى عمق 39 كيلومترا.