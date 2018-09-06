تنظيم "داعش" يتبنى مسؤولية الاعتداء الإرهابي المزدوج في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج على نادي رياضي في حي "دشت برتشي" غرب العاصمة الأفغانية كابول الليلة الماضية والتي أدت لمصرع 21 شخص بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

كابول — سبوتنيك. ونقلت وكالة آوا للأنباء المحلية الأفغانية أن: "تنظيم داعش تبنى مسؤولية الاعتداءات الدموية مدعية مقتل وإصابة 150 من الشيعة".

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج إلى 21 قتيلاً و 87 جريح معظمهم من المدنيين والطواقم الصحفية.

وبحسب المصادر الأمنية الأفغانية، قام مهاجم انتحاري بتفجير نفسه داخل نادي رياضي أثناء تجمع العشرات لمشاهدة مباراة للمصارعة، ولدى تجمع المواطنين والطواقم الصحفية قام انتحاري آخر بالتسلل بين الجموع وفجر نفسه ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

© REUTERS / مقتل وإصابة 90 أفغانيا بينهم صحفيون بهجوم انتحاري مزدوج في كابول

وقالت مؤسسة "ناي" الناشطة في مجال حماية الصحافة في أفغانستان بأن صحفيين لقيا مصرعهما وأصيب 4 في الانفجار الثاني بكابول مساء اليوم.

والقتلى هم مراسل صحفي ومصور في قناة طلوع نيوز والجرحى إعلاميون في عدد من محطات التلفزة الداخلية.

وأكد لطف الله نجفي زاده المدير العام لقناة طلوع نيوز الإخبارية نبأ مصرع الصحفيين و قال في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد خسرنا اثنين من أفضل صحفيينا في هجوم اليوم بكابول، لا يوجد كلمة نعبر فيها عن ألمنا".

وندد الرئيس الأفغاني محمد اشرف غني "بالاعتداء الإرهابي" المزدوج في كابول واعتبره هجوماً على حرية التعبير وجريمة بحق الإنسانية.

يذكر أن المنطقة ذاتها شهدت العديد من الهجمات الدموية في السابق والتي اعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها، وفِي آخر تلك الهجمات هاجم انتحاري منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي مركزاً تعليمياً أدى لمقتل نحو 70 طالباً و طالبة وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.