كيم جونغ أون يسلم مبعوث كوريا الجنوبية رسالة إلى الولايات المتحدة

أعلن موقع "رينهاب" الكوري أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طلب من المبعوث الكوري الجنوبي الخاص تسليم رسالة إلى الولايات المتحدة.

وقد أفاد الموقع الكوري أن الزعيم الكوري الشمالي التقى مع المبعوث الكوري الجنوبي في بيونغ يانغ، وسلمه الأخير رسالة من رئيس كوريا الجنوبية مون تشه إن.

© REUTERS / Dong-A Ilbo كوريا الجنوبية تعلن عن موعد القمة المقبلة بين زعيمي الكوريتين

وصرح عقب اللقاء أن كيم جونغ أون لا يتفق مع رأي واشنطن بعدم وجود تطور في مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

كما أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن تفكيك ميدان الرمي بهونغيري عمليا حرم البلاد من إمكانية إجراء اختبارات نووية جديدة. ووفقا لأقواله فإن المجتمع الدولي لم يقدر خطوات بيونغ يانغ بالكامل.

كما أعرب كيم جونغ أون عن أمله بإتمام عملية تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة قبل نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير من عام 2021.

وأضاف أنه لا يربط الاتفاق الرسمي حول إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بوجود القوات الأمريكية في المنطقة.