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10:28 06 سبتمبر/ أيلول 2018
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومبعوث كوريا الجنوبية الخاص

    كيم جونغ أون يسلم مبعوث كوريا الجنوبية رسالة إلى الولايات المتحدة

    © REUTERS / REUTERS ATTENTION EDITORS
    العالم
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    أعلن موقع "رينهاب" الكوري أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طلب من المبعوث الكوري الجنوبي الخاص تسليم رسالة إلى الولايات المتحدة.

    وقد أفاد الموقع الكوري أن الزعيم الكوري الشمالي التقى مع المبعوث الكوري الجنوبي في بيونغ يانغ، وسلمه الأخير رسالة من رئيس كوريا الجنوبية مون تشه إن.

    اللقاء الثاني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوية مون جاي إن، 26 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Dong-A Ilbo
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    وصرح عقب اللقاء أن كيم جونغ أون لا يتفق مع رأي واشنطن بعدم وجود تطور في مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

    كما أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن تفكيك ميدان الرمي بهونغيري عمليا حرم البلاد من إمكانية إجراء اختبارات نووية جديدة. ووفقا لأقواله فإن المجتمع الدولي لم يقدر خطوات بيونغ يانغ بالكامل.

    كما أعرب كيم جونغ أون عن أمله بإتمام عملية تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة قبل نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير من عام 2021.

    وأضاف أنه لا يربط الاتفاق الرسمي حول إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بوجود القوات الأمريكية في المنطقة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
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