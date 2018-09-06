ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج في كابول إلى 26 قتيلا

كابول —سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح، في بيان: "حصيلة الهجوم ليلة أمس في كابول — 26 قتيلا و 91 جريحا".
وندد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني "بالاعتداء الإرهابي" المزدوج في كابول واعتبره هجوما على حرية التعبير وجريمة بحق الإنسانية.
ولم تعلن أية مجموعة المسؤولية عن الهجوم حتى الساعة، إلا أن المنطقة ذاتها شهدت العديد من الهجمات الدموية في السابق والتي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها، وأدى آخر تلك الهجمات هاجم انتحاري منتصف شهر أغسطس/آب الماضي مركزا تعليميا إلى مقتل نحو 70 طالبا وطالبة وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.
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