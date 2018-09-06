بمساعدة زميل "مندس"... إضرام النار بأجساد 8 جنود أفغان

لقي 19 جندياً أفغانياً مصرعهم بما في ذلك 8 تم إضرام النار بأجسادهم بحادثتين منفصلين مع مسلحي حركة طالبان في ولايتي بادغيس ــ غربي أفغانستان، وتخار شماليها، الليلة الماضية، حسبما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد.

كابول — سبوتنيك. وأشار نقيب الله أميني المتحدث باسم شرطة بادغيس لوكالة سبوتنيك أن: " 11 جندياً بالجيش الوطني استشهدوا ليلة البارحة في كمين للعدو بعد أن ضلوا الطريق أثناء ذهابهم لمساعدة الحواجز الأمنية".

وقد خاض الجنود اشتباكات عنيفة مع المسلحين استمرت قرابة ساعتين من الزمن في منطقة آبكمري بولاية بادغيس.

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ووفقاً للمسؤول الأفغاني، فقد تكبد المسلحين خسائر في الأرواح على إثر المواجهات، وأكد أميني مقتل 13 عنصرا في طالبان وإصابة 8 بجروح.

وفِي سياق متصل، أقدم مسلحي طالبان على قتل 8 جنود بالشرطة المحلية رمياً بالرصاص داخل حاجز أمني في مديرية خواجه غار بولاية تخار وذلك بمساعدة زميل "مندس" في تلك النقطة.

وقال جواد هجري المتحدث باسم حاكم الولاية، بأنه و"بعد قتل العناصر قام المهاجمين بإشعال النار في أجسادهم في جريمة نكراء أخرى".

وأوضح هجري في تصريح عبر الهاتف لوكالة سبوتنيك أن "المندس الخائن" فر معهم إلى جهة مجهولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بمديرية "دشت ارتشي" في ولاية قندوز المجاورة.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب حركة طالبان حول العمليتين.