لهذا السبب... لم يشعر سكان الشرق الأقصى الروسي بزلزال اليابان

أعلن علماء الزلازل أن سكان الشرق الأقصى الروسي، بما في ذلك في جزر الكوريل لم يشعروا بالهزة الأرضية، التي ضربت جزيرة هوكايدو اليابانية.

وأوضح خبير الزلازل : "لم يشعر أحد بالزلزال هنا، ربما بسبب المسافة عن هوكايدو".

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا وقع صباح اليوم بتوقيت اليابان، شدته 6.7 درجة، في جزيرة هوكايدو، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 125 شخصا بجروح، وفقد 38 شخصا، فضلا عن حدوث انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء عن سكان الجزيرة وعددهم 5.3 مليون شخص.

وأعلنت السلطات اليابانية ورجال الإطفاء، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع في جزيرة هوكايدو شمال اليابان إلى 110 شخصا، ذلك بالإضافة إلى 19 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مركز الهزات الأرضية كان على بعد 66.9 كيلومترا جنوب شرق مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وعلى عمق 39 كيلومترا.