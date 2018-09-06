تفاصيل جديدة حول عملية أمريكية إماراتية كشفت مخطط "الحرس الثوري"

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر" معلومات بشأن تعطيل شبكة مالية تهدف إلى تمويل أنشطة العنف التي تقوم بها قوات الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوزارة أنه في بيان أنه "في مايو/أيار الماضي، اتخذت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة سوية إجراءات تهدف لتعطيل وإعاقة شبكة واسعة النطاق لتحويل العملات قامت بنقل ملايين الدولارات بشكل غير قانوني إلى الحرس الثوري الإسلامي، الذي قام بدوره بعد ذلك باستخدام الأموال لتمويل أنشطته الخبيثة والمنظمات الإقليمية التي تعمل بالوكالة".

بمساعدة من دولة #الإمارات العربية المتحدة، عطّلت الولايات المتحدة شبكة مالية تهدف إلى تمويل أنشطة العنف التي تقوم بها قوات الحرس الثوري الإسلامي: https://t.co/VygZiklTXG pic.twitter.com/zGQPvQjg5d — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 6, 2018

ونشرت الوزارة صورة توح كيف تعمل هذه الشبكة، وأضافت: "لقد أدرجت الولايات المتحدة على لائحة العقوبات شركة جهان ارس كيش، وهي شركة واجهة للحرس الثوري الإسلامي، ومخصصة لاستلام عائدات النفط من الحسابات الخارجية لبنك إيران المركزي. كان يعمل مسؤولان من الشركة مع مسؤول في الحرس الثوري الإسلامي ومسؤولين اثنين في شركات صرافة. عمل الأشخاص الثلاثة الأواخر في وقت لاحق مع شخص إيراني آخر لتحويل الأموال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتغييرها إلى دولارات أمريكية. وقد عمل المدير الإداري لشركة راشد للصرافة مع الحرس الثوري الإسلامي على صياغة وثائق تخفي هذه المعاملات المالية غير المشروعة".

ونقلت الوزارة تصريح وزير المالية ستيفن منوتشن، الذي قال إن "وزارة المالية تتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الوثيق في هذا الشأن".

وأضاف: "يجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تتحلى باليقظة ضد جهود إيران لاستغلال مؤسساتها المالية لتبادل العملات وتمويل الجهات العدوانية التي تعمل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".