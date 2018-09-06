مشروع إيراني قطري عملاق في الخليج

أعلن متعهد تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الغازي، عن نجاح تركيب منصة بحرية في الحقل العملاق الواقع بالخليج الفارسي والمشترك مع دولة قطر.

© REUTERS / قطر تسعى لفتح أسواق جديدة للغاز المسال بمحطات عائمة

وأوضح المتعهد، حميد رضا مسعودي، في تصريح له اليوم الخميس ونقلته وكالة أنباء " فارس " الإيرانية أن المنصة تم نقلها للخليج الفارسي، بعد إكمال مراحل التصنيع، مبينا أن وزنها يبلغ 2200 طن وبطاقة إنتاجية تصل إلى 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وأشار مسعودي إلى أنه وبتدشين هذه المنصة البحرية قريبا، سترتفع طاقة استخراج المرحلة 14 بحقل بارس إلى 1 مليار قدم مكعبة يوميا.

وأضاف: جميع مراحل التصنيع والشحن والنقل والتركيب فضلا عن عمليات مد الأنبوب والحفر وبناء المصفاة على الساحل تمت عبر خبراء إيرانيين.

يذكر أن هذه المنصة البحرية الثانية يتم تركيبها في المرحلة 14، إذ تم تركيب الأولى قبل نحو 4 شهور بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يوميا.