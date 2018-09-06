طرد 7 أجانب من مولدوفا للاشتباه بصلتهم بجماعة إسلامية

أعلن جهاز أمن المعلومات في جمهورية مولدوفا، اليوم الخميس، أنه تم طرد من البلاد سبعة مواطنين أجانب يشتبه بصلتهم جماعة إسلامية في إطار عملية للوقاية من التهديدات الموجهة للأمن الوطني.

© Photo / Public relations center of Federal Security Service الأمن الروسي: اعتقال 11 شخصا في سيبيريا بتهمة تجنيد إرهابيين

كيشناو — سبوتنيك . وجاء في بيان الجهاز: " السلطات المختصة في البلاد قد أعلنت أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردت من جمهورية مولدوفا، سبعة مواطنين أجانب، يشتبه أنهم على اتصال مع جماعة إسلامية التي يزعم أنها ارتكبت الأعمال غير المشروعة في العديد من البلدان".

ولفت البيان إلى أنه " "تمت مراقبة تصرفات المواطنين لفترة معينة من الزمن ، بعد تأكيد وجود تهديد للأمن القومي ، فقد تقرر أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يغادروا أراضي جمهورية مولدوفا على الفور".

وكان مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن المعلومات ، قد قام في وقت سابق من اليوم وفي عدة مناطق البلاد بعملية احتجاز أشخاص قد يشكلون تهديداً للأمن القومي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الخاصة في الدول الأخرى.