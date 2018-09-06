تسجيل
15:21 06 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    إيمانويل ماكرون

    رسالة مفتوحة لماكرون تدعوه لوقف بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    وجهت 16 منظمة غير حكومية أمس الأربعاء، رسالةً مفتوحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحثه فيها على إدانة عمليات القصف ضد المدنيين في اليمن بشكل واضح وصريح، وتطلب من فرنسا وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

    باريس — سبوتنيك. وقالت المنظمات الـ16 في رسالة المفتوحة والتي تم نشرها اليوم الخميس، على الإنترنت قالت، "نكرر دعوتنا من جديد لفرنسا لكي توقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات والتي من الممكن أن يتم استخدامها في اليمن لارتكاب خروقات فادحة بحث القانون الدولي الإنساني".

    دول التحالف بقيادة السعودية
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    "أهم أسلحة" حرب اليمن... سر اجتماع دول التحالف في السعودية
    وتتابع المنظمات غير الحكومية مناشدتها لفرنسا وللرئيس ماكرون قائلة:" بعض الشركاء الأوروبيين لفرنسا مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وهولندا ومؤخرا أسبانيا قاموا بالحد من بيعهم للأسلحة للأطراف المنخرطة بالصراع اليمني".

    وختمت المنظمات رسالتها قائلةً:" تجاهل فرنسا للخروقات التي يتعرض لها القانون الدولي الإنساني في اليمن هو مؤشر خطير للامبالاة بحق ملايين اليمنيين الذين هم ضحايا هذا الصراع".

    هذا وتجدر الإشارة بأنه من بين المنظمات التي وقعت على الرسالة منظمة العفو الدولية ومنظمة هويمن راتيس ووتش والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان.

    وأعلن إعلام جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يوم 23 أغسطس/آب، سقوط نحو 31 قتيلا اثر غارة جوية لطيران التحالف العربي في مديرية الدريهمي في الحديدة غرب اليمن.

    وكان نحو 130 شخصاً قتلوا وأصيبوا بينهم 90 طفلاً، يوم 9 آب/أغسطس، بغارة  لطيران التحالف أصابت حافلة مدنية في مدينة ضحيان شمال صعدة.

    ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

    انظر أيضا:

    مفاجأة...أمريكا تبيع إلى السعودية أسلحة إسرائيلية
    مقتل عناصر من "داعش" وتدمير مخزن أسلحة لهم على الحدود العراقية السعودية
    وسائل إعلام: لندن تبيع أسلحة إلى السعودية بمبلغ 283 مليون جنيه استرليني
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة اليمنية, التحالف العربي بقيادة السعودية, هيومن رايتس ووتش, منظمة العفو الدولية, إيمانويل ماكرون, السعودية, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك