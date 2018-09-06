الجيش الإسرائيلي يتدرب على سيناريو "مواجهة حزب الله"

اختتم لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريبا حاكى القتال في سيناريوهات شمالية في مواجهة حزب الله اللبناني.

رام الله — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، أنهى لواء المظليين تدريبا كبيرا حاكى مواجهة منظمة حزب الله الإرهابية، وتم التدرب على تفعيل النيران بشكل دقيق إلى جانب توجيه مروحيات ومقاتلات حربية، والتعاون بين المدرعات والمدفعية، إلى جانب تدريبات بنيران حية في وقت تم فيه التدرب على نقل القوات جوًّا والقتال في منطقة مأهولة ومناطق حرشية وعرة".

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وأضاف أدرعي، "وتم التدرب على طرق قتالية متنوعة، والتعاون بين القوات الجوية والبرية التي تشارك في المناورة البرية، حيث يعتبر هذا التمرين الختامي لفترة التدريب الصيفية التي أجراها لواء المظليين، والتي استغرقت 17 أسبوعًا شملت تدريبات القادة والطواقم والتدريبات على مستوى الكتائب وتعزيز التعاون مع سلاح الجو".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "تمرين لواء المظليين هو التمرين الرابع على مستوى ألوية جيش الدفاع الذي ينتهي في الشهر الأخير"، مضيفا أنه "حاكت جميع هذه التمارين السيناريوهات الشمالية في إطار تعزيز الجاهزية القتالية لحالات الطوارئ".

وأشار أدرعي إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلية، الجنرال غادي أيزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى العسكرية، وقائد فرقة الكوماندو، وقائد لواء المظليين أجروا جولة تفقدية غداة انتهاء التمرين والتقوا بالجنود خلال تنفيذهم لمهامهم.

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وخاضت إسرائيل حربا في 2006 ضد حزب الله اللبناني الذي تتهم إيران بدعمه عسكريا، وذلك عقب أسر الحركة لجنود إسرائيليين ردا على احتجاز عناصر من الحزب لدى إسرائيل.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعقب لفترة طويلة إقامة أبراج مراقبة ادعى إنها تابعة لـ"حزب الله" على مقربة من الحدود مع إسرائيل، وذلك تحت غطاء إنها مشاريع تابعة لمنظمة جودة البيئة "أخضر بلا حدود". حيث نشر الجيش الإسرائيلي فيديو رصد فيه أشخاص يعتقد أنهم ينتمون لحزب الله يعتلون هذه الأبراج، ويقومون بتصوير منطقة الشريط الحدودي وعمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وكشف رئيس هيئة القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، آشر بن لولو، في آب/أغسطس أن الجيش الإسرائيلي شرع في تأسيس ست قرى على شاكلة قرى حزب الله اللبناني، وذلك في هضبة الجولان، بهدف التدريبات، وهي نماذج طبق الأصل لقرى بعينها في لبنان".