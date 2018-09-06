سوريا قادرة على جذب استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة

بون — سبوتنيك. وقال هنريك —رالفيس على هامش منتدى "أسبوع الابتكارات — 2018"، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرنا" في بون: "عندما تنتهي الحرب في سوريا، وفي ظل
ووفقا لنائب رئيس الاتحاد، مع تحقيق مستوى معين من الاستقرار في سوريا، وكذلك ومع توفير ضمانات دولية كافية، فإن سوريا سوف تكون قادرة على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة 30-40 بالمئة.
وتستضيف العاصمة الألمانية بون، اليوم الخميس، أعمال "أسبوع الابتكارات — 2018" لاتحاد "إيرينا" وذلك بمشاركة أكثر من 400 مدير شركة وخبراء ومسؤولين من أكثر من 80 دولة في العالم.
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