سوريا قادرة على جذب استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة

رأى نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة المتجددة راينر هنريكس- رالفيس، اليوم الخميس، أن لدى سوريا قدرة على تطوير استخدام مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي المستقبل ستكون قادرة على جذب المستثمرين من الاتحاد الأوروبي، في حال تمكنت من توفير ضمانات أمنية.

بون — سبوتنيك. وقال هنريك —رالفيس على هامش منتدى "أسبوع الابتكارات — 2018"، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرنا" في بون: "عندما تنتهي الحرب في سوريا، وفي ظل

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ضمانات دولية، كل شيء سيكون ممكنا. وأعتقد أن سوريا سوف تكون قادرة على جذب الكثير من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة."ووفقا لنائب رئيس الاتحاد، مع تحقيق مستوى معين من الاستقرار في سوريا، وكذلك ومع توفير ضمانات دولية كافية، فإن سوريا سوف تكون قادرة على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة 30-40 بالمئة.وتستضيف العاصمة الألمانية بون، اليوم الخميس، أعمال "أسبوع الابتكارات — 2018" لاتحاد "إيرينا" وذلك بمشاركة أكثر من 400 مدير شركة وخبراء ومسؤولين من أكثر من 80 دولة في العالم.