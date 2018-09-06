تركيا تبدأ ببناء ساحة لمنظومة "إس-400" الروسية

أفادت القناة التلفزيونية الأمريكية "سي إن بي سي" أنه يوجد في تقرير أجهزة الاستخبارات الذي نشر قبل شهر صور التقطتها الأقمار الصناعية، يظهر فيها موقع الإطلاق ومخابئ، ويعتقد مصدر مطلع على التقرير أن الموقع مصمم بشكل يتوافق مع المنظومة الروسية "إس-400".

© Sputnik . Michail Mokrushin تركيا تستعجل روسيا للحصول على "إس-400"

ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقية قرض بشأن "إس-400" في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، وبموجبه ستشتري أنقرة بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي وستخدم من قبل الأتراك. كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي لتطوير إنتاج "إس-400" في تركيا. وانتقدت واشنطن وحلفاؤها من الناتو أنقرة بسبب هذه الصفقة مرارا.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن الكونغرس الأمريكي يعتزم تعليق تسليم مقاتلات F-35 لتركيا بسبب خطط أنقرة الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".