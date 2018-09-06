كاردشيان وإيفانكا تجتمعان في البيت الأبيض

ناقشت كيم كاردشيان مع ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر وخبراء موضوع الإصلاحات في السجون، وعلى وجه الخصوص العفو عن المجرمين الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة بسبب جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات.

كتبت كاردشيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللقاء جرى في البيت الأبيض مشيرة إلى أن: "كل شيء بدأ مع السيدة اليس، عندما نظرت إليها رأيت وجوه معتقلين أخرين، وعرفت قصة رجل وامرأة في السجن، بعدها فهمت أنني لا أستطيع التوقف عند شخص واحد، وأن الوقت قد حان لتغيير النظام بشكل حقيقي".

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 5, 2018

من ناحيتها فقد نشرت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب على صحفتها في "تويتر" أن:" اجتماع عمل كبير جرى في البيت الأبيض مع دعاة إصلاح العدالة الجنائية وقياديين سياسيين، حول طرق تحسين إجراءات العفو".

Great working session today at the White House on ways to improve the clemency process with policy leaders and criminal justice reform advocates. pic.twitter.com/2Ydoe16Dfo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 6, 2018

وكانت كارشيان قد اجتمعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الإصلاحات في السجون وإجراءات العفو، وطلبت منه العفو عن اليس ميري جونسون ذات الـ63 عاما، التي حكم عليها بالسجن مدى الحياة بسبب تجارتها بالمخدرات، ووافق الرئيس الأمريكي على تلبية طلب كاردشيان والإفراج عن اليس.