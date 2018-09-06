شاهد... نجل ترامب يطفئ غضب والده من إعلان لشركة "نايكي" الرياضية

أطفأ دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي، غضب والده العارم، من إعلان جديد لشركة "نايكي" العالمية، للمستلزمات الرياضية.

وكان ترامب، قد انتقد شركة المنتجات الرياضية "نايكي"، في أعقاب قرارها استخدام اللاعب كولن كايبرنيك كوجه لحملتها الأخيرة، التي تأتي في الذكرى الثلاثين لشعارها الشهير "جست دو إت"، أو "فقط افعلها".

ويعتبر كايبرنيك هو أول لاعب في دوري كرة القدم الأمريكية "إن إف إل" يركع خلال النشيد الوطني الأمريكي لتسليط الضوء على الظلم العنصري ضد السود.

Nike signed with @Kaepernick7 for its ad campaign. If Nike TRULY believed--"Believe in something, even if it means sacrificing everything"--why hasn't @Nike cut ties with @TigerWoods who, unlike Colin, refused to slam Trump?



Nike: using the race card to sell stuff #JustDoIt pic.twitter.com/JxRI9EDSKi — Larry Elder (@larryelder) September 5, 2018

ومع اختيار نايكي لكايبرنيك، أحرق عدد من الأمريكان منتجات يملكوها من الشركة، احتجاجا على قرار استخدام اللاعب المثير للجدل في الحملة الجديدة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي: "نايكي تقتل تماما بغضب ومقاطعات".

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

وأضاف: "أتساءل عما إذا كان لديهم أي فكرة أنه سيكون بهذه الطريقة؟".

كما واصل الرئيس انتقاداته السابقة لاتحاد كرة القدم الأمريكي قائلا: "فيما يتعلق بالـ"أن إف إل"، أجد صعوبة في المشاهدة، ودائما سوف أمتنع عنها، حتى يقفوا من أجل العلم

ولكن حرص دونالد ترامب الابن، في المقابل على تعديل إعلان "نايكي"، باستبدال صورة كولن كايبرنيك بصورة لوالده، عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب له: "ها أنا ذا صلحتها من أجلك".