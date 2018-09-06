نتنياهو: إسرائيل ستواجه "العدوان" الإيراني في أي مكان وليس في سوريا فقط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "العدوان" الإيراني سواء في سوريا أو في أي مكان آخر.

© AP Photo / Oded Balilty نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا وتابع نتنياهو "لن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا. سنتحرك لإحباط النوايا الإيرانية لتزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضدنا".

ونقلت القناة العشرين العبرية، مساء أمس الأربعاء، على لسان نتنياهو أن بلاده لن تسمح باستهداف مواطنيها، من أية دولة، وبأن "العدوان" و"الإرهاب" الإيرانيين سواء خرجا من الأراضي السورية، أم من أي مكان آخر سيواجهان قبضة جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكان بنيامين نتنياهو قد صرح بذلك خلال الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى السبعين لإقامة هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، بأن بلاده ستتحرك لإحباط النوايا الإيرانية الخاصة بتزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضد إسرائيل. حسب تعبيره.