نتنياهو: إسرائيل ستواجه "العدوان" الإيراني في أي مكان وليس في سوريا فقط

ونقلت القناة العشرين العبرية، مساء أمس الأربعاء، على لسان نتنياهو أن بلاده لن تسمح باستهداف مواطنيها، من أية دولة، وبأن "العدوان" و"الإرهاب" الإيرانيين سواء خرجا من الأراضي السورية، أم من أي مكان آخر سيواجهان قبضة جيش الدفاع الإسرائيلي.
وكان بنيامين نتنياهو قد صرح بذلك خلال الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى السبعين لإقامة هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، بأن بلاده ستتحرك لإحباط النوايا الإيرانية الخاصة بتزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضد إسرائيل. حسب تعبيره.
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