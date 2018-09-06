غازبروم و"بترو فيتنام" تعتزمان استكمال الأعمال الاستكشافية بحقل باو وانغ في فيتنام

موسكو — سبوتنيك. وسيتم ذلك وفقا لمذكرة خارطة الطريق التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من اليوم، وتنص على استكشاف حقل باو وانغ، وبناء محطة طاقة بمقاطعة كوانغ تشي.

وجاء في بيان الشركة: "ووفقا للمذكرة، ستجري أعمال استكشاف إضافية بحقل باو وانغ، وسيتم تحديث البيانات حول الاحتياطيات، واتخاذ قرار حول مواصلة تطويره في حال كان ذلك مربحا اقتصاديا".

هذا ووقع رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، والمدير العام، عضو مجلس إدارة "بتروفيتنام"، نغوين فو تشوينغ، ورئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانغتشي، نغوين ديك تشيونغ، على المذكرة المذكورة في مدينة سوتشي الروسية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو تشونغ.