تصريح إيراني خطير... هكذا قتلت بريطانيا وأمريكا الشعوب التي استعمرتها

أكد مسؤول إيراني أن احتكار التكنولوجيا المهمة والحيوية يأتيان في مقدمة البرامج العلمية لنظام الهيمنة في العالم، وأن التجارب التاريخية تشير إلى أن المستعمرين البريطانيين والأمريكيين ابتكروا وسائل علمية لقتل الشعوب التي استعمروها.

© AP Photo / Vahid Salemi الحرس الثوري الإيراني يعلق رسميا على دعوات التفاوض مع أمريكا

قال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، محمد رضا مخبر دزفولي، بأن هنالك الآن أكثر من 200 عالم إيراني في عداد أفضل العلماء في العالم.

ولفت مخبر دزفولي إلى أن 18 جامعة إيرانية تحتل مستويات متقدمة على الصعيد العالمي. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

وفي تصريح له اليوم الخميس، قال إن ايران تعد ضمن الدول العشر الأولى في العالم في مجال الخلايا الجذعية وقد اتخذت خطوات مهمة في مسار علاج الأمراض بها.

مضيفا أنه "في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي حيث كانت حصتنا مع العراق نحو 3 بالمائة من المائة في إنتاج العلم في العالم فإن حصتنا اليوم هي نحو 2 بالمائة".

وقال مخبر دزفولي، وهو عضو الهيئة العلمية بجامعة طهران، "إن أكثر من 200 عالم إيراني يأتون في عداد أفضل العلماء في العالم كما أن 18 جامعة إيرانية تحتل مستويات متقدمة على الصعيد العالمي".

واعتبر مخبر دزفولي احتكار التكنولوجيا المهمة والحيوية وحرمان دول الجنوب منها، بأنهما يأتيان في مقدمة البرامج العلمية لنظام الهيمنة في العالم.

وأضاف: التجارب التاريخية تشير إلى أن قتل سائر الشعوب على يد المستعمرين البريطانيين والأمريكيين جرى عبر الأمراض المعدية وأن هذه العملية مازالت جارية.

وختم بالقول: إن وثيقة عام 2030، مليئة في فقراتها بالدكتاتورية العلمية والسيادة اللامشروعة لنظام الهيمنة على مسيرة العلم والتكنولوجيا في العالم.