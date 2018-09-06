ترامب: منعت المساعدات عن الفلسطينيين ليوافقوا على "صفقة القرن"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت المساعدات عن الفلسطينيين حتى يوافقوا على بحث ومناقشة "صفقة القرن".

ذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتف حاخامات أمريكيين، اليوم، للتهنئة بمناسبة رأس السنة العبرية، وأوضح لهم أنه من الممكن التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن ترامب أكد على علاقته الطيبة باليهود، لوجود ابنته إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر من اليهود.

טראמפ בשיחת ועידה עם רבנים אמריקנים לכבוד ראש השנה: ארצות הברית תמנע סיוע מהפלסטינים עד אשר יסכימו לדון על תוכנית. מאמין שאפשר להגיע לעסקה עם הפלסטינים. בפתח הדברים אמר הנשיא האמריקני כי יש לו קשר אישי עמוק ליהדות בזכות בתו, חתנו ונכדיו היהודיים @nathanguttman pic.twitter.com/uoF4Z3h6eM — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2018

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت التمويل عن وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بهدف القضاء على الملف الثاني من الملفات الخمسة الرئيسية للصراع العربي الإسرائيلي.