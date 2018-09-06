أردوغان يكشف عن المبالغ التي دفعتها واشنطن لتنظيم "فتح الله غولن"

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يقول إنه اقترب من القضاء على "تنظيم غولن"

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان ، في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة، اليوم الخميس 6 أيلول/ سبتمبر، مع نظيره البنيني، باتريس تالون، " الولايات المتحدة خصصت أرضا بمساحة 400 فدان لفتح الله غولن وهو يدير تنظيمه من هناك".

وأضاف الرئيس التركي: "تنظيم فتح الله غولن كالفيروس ويتسلل إلى أجهزة الدولة وأمريكا دفعت له ما بين 800 و850 مليون دولار".