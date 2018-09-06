مجلة أمريكية تكشف عن دور إسرائيل في مساعدة الفصائل المعارضة في سوريا

نقلت قناة 24 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مجلة أمريكية معلومات تفيد بمساعدات إسرائيلية قدمت عبر 3 بوابات على الحدود مع سوريا إلى الفصائل المعارضة.

© East News / Nish Nalbandian صحيفة: إسرائيل تزود المعارضة السورية بالسلاح والأموال

رام الله — سبوتنيك . وبحسب القناة فإن مجلة "فورين بوليسي" كشفت بأن إسرائيل سلحت ومولت 12 تنظيما معارضا جنوبي سوريا، في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه التنظيمات منعت مقاتلين مدعومين من إيران ومن تنظيم "داعش"، من السيطرة على مواقع بجانب الحدود مع إسرائيل

وقالت قناة i24 نقلا عن المجلة: "إن الدعم شمل بنادق، ومدافع رشاشة، ومنصات قذائف، وسيارات، تم إرسالها عبر 3 بوابات على الحدود بين إسرائيل وسوريا، حيث جاء في التقرير، أن إسرائيل دفعت رواتب لمقاتلين في صفوف المعارضة، بقدر 75 دولارا بشكل شهري، وقدمت للتنظيمات أموالا لشراء أسلحة من السوق السوداء في سوريا".

يذكر أن إسرائيل أعلنت، في وقت سابق أنها نفذت عملية إجلاء لأعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من سوريا إلى الأردن عبر إسرائيل، بناء على طلب من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية.