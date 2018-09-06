مجلة أمريكية تكشف عن دور إسرائيل في مساعدة الفصائل المعارضة في سوريا

وقالت قناة i24 نقلا عن المجلة: "إن الدعم شمل بنادق، ومدافع رشاشة، ومنصات قذائف، وسيارات، تم إرسالها عبر 3 بوابات على الحدود بين إسرائيل وسوريا، حيث جاء في التقرير، أن إسرائيل دفعت رواتب لمقاتلين في صفوف المعارضة، بقدر 75 دولارا بشكل شهري، وقدمت للتنظيمات أموالا لشراء أسلحة من السوق السوداء في سوريا".
يذكر أن إسرائيل أعلنت، في وقت سابق أنها نفذت عملية إجلاء لأعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من سوريا إلى الأردن عبر إسرائيل، بناء على طلب من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية.
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