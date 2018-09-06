مقال دون توقيع يثير هلع ترامب والبيت الأبيض

أثار مقال نشرته إحدى الصحف الأمريكية الكبرى، الشكوك داخل الإدارة الأمريكية، وبدأ الجميع يدفع عن نفسه الشكوك بأنه ليس الكاتب، وتحاول الإدارة الأمريكية تحديد هوية "الجبان" الذي كتب مقالا دون توقيع ندد فيه بسلوك خطير ومزعج للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وكالة فرانس برس، بعدما أشار ترامب مساء الأربعاء في تغريدة غاضبة إلى "خيانة" محتملة عاد صباح اليوم الخميس، ليندد بسلوك يمارسه "اليسار" وب"إعلام الأخبار الكاذبة".

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وتحت عنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، روى عضو في الإدارة في مقال نشرته "نيويورك تايمز" كيف يجهد مع آخرين للتصدي من الداخل لأسوأ شطحات رئيس ذي نزعة قيادية "تافهة" و"متهورة" و"غير فعالة"، بحسب المقال.

The Deep State and the Left, and their vehicle, the Fake News Media, are going Crazy — & they don’t know what to do. The Economy is booming like never before, Jobs are at Historic Highs, soon TWO Supreme Court Justices & maybe Declassification to find Additional Corruption. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

وأثار النشر الملتبس لهذه الشهادة غداة نشر مقاطع من كتاب لصحافي الاستقصاء بوب ودورد، الكثير من الأسئلة في واشنطن وخارجها.

من هذه الأسئلة: هل كتب المؤلف الغامض للمقال منفردا أم أنه كان ناطقا باسم مجموعة أوسع؟ هل هو من الحلقة المقربة من الرئيس داخل ما يعرف ب "الجناح الغربي"؟ أين يعمل وهل يعمل في وزارة؟ وهل سيخرج إلى العلن ليمنح وزنا أكبر لشهادته؟.

والصيغة التي اعتمدتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وهي: "مسؤول كبير في إدارة ترامب"، فضفاضة إلى حد يتيح لكل واحد الحرية في تأويلها وانتشار أكثر الفرضيات غرابة.

والغريب أن مكتب نائب الرئيس شعر بالحاجة إلى نشر بيان يؤكد براءة مايك بنس في هذه القضية.

© REUTERS / Jonathan Ernst استطلاع: ترامب يثير رعب الألمان أكثر من الإرهاب

وكتب جارود أيجن مدير مكتب إعلام بنس، في تغريدة أن "نائب الرئيس يوقع المقالات التي يكتبها"، مضيفا أن "نيويورك تايمز يجب أن تخجل، وكذلك الشخص الذي كتب هذه المقالة الكاذبة وغير المنطقية والجبانة"، وأضاف "نحن فوق تصرفات الهواة هذه".

وفي تواتر يعكس درجة الريبة السائدة في دوائر الحكم العليا في الولايات المتحدة، أصدر العديد من المسؤولين بيانات تنفي صلتهم بالمقال.

وأكد دين كوتس رئيس الاستخبارات الأمريكية في بيان "أن التخمينات التي تقول إنني أنا من كتبت مقال نيويورك تايمز أو مساعدي لا أساس لها".

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور الهند، أنه ليس صاحب المقال، معتبرا أن "جهود وسائل الإعلام" الهادفة لضرب عمل البيت الأبيض "مثيرة للقلق".

وفي مقالة، اعتبر الكاتب الذي نعته محامي ترامب بأنه "شخص خطير جدا"، إن الرئيس يسيء "لصحة" الجمهورية.

وأضاف "لذلك تعهدنا بالقيام بما نستطيع للحفاظ على المؤسسات الديموقراطية مع مواجهة الدوافع المؤسفة جدا للسيد ترامب حتى يغادر منصبه".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب عبر "تويتر": خيانة؟

ورأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، أن هذا المقال غير المألوف على الصعد كافة، يظهر "درجة القلق داخل الإدارة ذاتها".

وقال لشبكة إن بي سي، "لا أعرف كيف سيرد دونالد ترامب بالفعل على الأمر"، مضيفا "أن الأسد الجريح حيوان خطر جدا وأعتقد أن دونالد ترامب بات جريحا".

ومن المقرر أن يغادر ترامب واشنطن بعد ظهر الخميس للمشاركة في تجمع انتخابي في بيلينغز في مونتانا، على بعد نحو ثلاثة آلاف كلم من العاصمة.

ويتوقع أن يتطرق إلى المقال أمام أنصاره الذين سيضعون قبعات ممهورة بشعار حملته "استعادة عظمة أميركا".