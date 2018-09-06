روسيا تطلب من واشنطن كشف قائمة الأهداف التي تستعد لاستهدافها في سوريا

طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن قائمة الأهداف التي تستعد لاستهدافها في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المندوب: "لدينا اقتراح محدد للزملاء الأمريكيين، الإعلان عن قائمة الأهداف التي ذكره البنتاغون أنها (أهداف) يمكن قصفها من قبل "الترويك" (الثلاثية- أمريكا بريطانيا فرنسيا).

© Sputnik . Vitaly Belousov صحف عبرية: معلومات وتفاصيل الدعم الإسرائيلي لـ"الإرهابيين" في سوريا

وأضاف المندوب: "إذا كانت برأيكم (الأهداف) مرتبطة بتخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية ، يمكن العودة إلى عنوان ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقديم هذه المعلومات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء عمليات تفتيش على الأسلحة الكيميائية".

واقترح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء أعمال تفتيش في الأماكن التي تزعم واشنطن وجود أسلحة كيميائية فيها.

وتابع نيبينزيا: "نحن على يقين أننا قدمنا معلومات ذات صلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنه تم إرسال مواد سامة ومعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطات السورية لخلق الاستفزازات، فقد خضع المتشددون لتدريب على أيدى أجهزة غربية خاصة".

وأكد المندوب أن أعضاء من منظمة "الخوذ البيض" ظهروا في منطقة إدلب، في نفس المنطقة التي تم اختطاف عشرات الأطفال منها، لافتا الانتباه إلى حقيقة أنه "في الوقت نفسه، لوحظ وجود عسكري لدول غربية رئيسية بالقرب من سوريا، سلطاتها تصدر بيانات عنيفة".

هذا وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون على الفور إذا ما اختار الرئيس السوري بشار الأسد "استخدام الأسلحة الكيماوية".