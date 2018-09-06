بنس يحاول إثناء رئيس باراغواي عن نقله لسفارة بلاده لتل أبيب

تحدث مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مع رئيس باراغواي، ماريو عبدو بنيتس، على خلفية إعادة الأخير سفارة بلاده في إسرائيل إلى تل أبيب.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن مايك بنس هاتف الرئيس الباراغواني لإثنائه عن إعادة سفارة باراغواي من القدس إلى تل أبيب، وذلك بعدما قرر ماريو عبدو بينتس إعادة سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب، أمس، الأربعاء.

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وسبق لعبدو بينتس أن كتب على صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه معني بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بأنه يحترم القانون الدولي، وذلك بالتوازي مع إعلان السلطة الفلسطينية فتح سفارة لفلسطين في باراغواي.

وفور إعلان الرئيس عبدو بنيتس إعادة سفارة بلاده لتل أبيب، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، الأربعاء، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي.