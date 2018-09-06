الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو تظهر أن واشنطن لا تبحث عن حجج لها

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، على "القناة الأولى": "وأحدث مثال على فرض العقوبات على واحدة من مؤسساتنا في مجال الإلكترونيات والكيمياء أظهر، أن الزملاء في الولايات المتحدة لا يهتمون حتى بالبحث عن أي ارتباطات وحجج، ببساطة يكتبون، أن نشاط هذه المؤسسة لا يلبي مصالح السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة".
وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)