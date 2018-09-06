الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو تظهر أن واشنطن لا تبحث عن حجج لها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن التوسع الأخير في العقوبات الأمريكية ضد روسيا يدل على، أن واشنطن لا تهتم بالبحث عن أي حجة لفرض قيود جديدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، على "القناة الأولى": "وأحدث مثال على فرض العقوبات على واحدة من مؤسساتنا في مجال الإلكترونيات والكيمياء أظهر، أن الزملاء في الولايات المتحدة لا يهتمون حتى بالبحث عن أي ارتباطات وحجج، ببساطة يكتبون، أن نشاط هذه المؤسسة لا يلبي مصالح السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة".

© Sputnik . Vitaliy Belousov العقوبات الأمريكية تؤثر سلبا على التعاون بين روسيا واليابان

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يجري تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.ويجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.