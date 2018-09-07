بوتين يبعث برسالة إلى كيم جونغ أون

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، التي تبدأ يوم الجمعة، زيارة رسمية لجمهورية كوريا الشمالية، أنها ستسلم لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، لوكالة "سبوتنيك": "لقد كلفني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنقل رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الدولة في كوريا الشمالية كيم جونغ- أون".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يشكر كيم جونغ أون على "إيمانه الراسخ" به وأضافت ماتفيينكو، تأتي هذه الزيارة في الوقت، الذي تتصدر فيه شبه الجزيرة الكورية والأحداث المحيطة بها "من جديد عناوين وسائل الإعلام الرائدة في العالم".

وأشارت ماتفيينكو: "وهذا يوضح مرة أخرى، أهمية الحيز، التي تشغله في جدول الأعمال العالمي للسلام والاستقرار في هذه المنطقة، كم هو مهم تطوير الحوار وتطبيع الاتصالات- الثنائية والمتعددة الأطراف، وتعزيز التفاعل بين جميع المشاركين في العملية. ونحن مستعدون لتسهيل تنفيذ هذه المهام، بما في ذلك في إطار التعاون بين البرلمانات".