بوتين يبعث برسالة إلى كيم جونغ أون

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، لوكالة "سبوتنيك": "لقد كلفني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنقل رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الدولة في كوريا الشمالية كيم جونغ- أون".
وأشارت ماتفيينكو: "وهذا يوضح مرة أخرى، أهمية الحيز، التي تشغله في جدول الأعمال العالمي للسلام والاستقرار في هذه المنطقة، كم هو مهم تطوير الحوار وتطبيع الاتصالات- الثنائية والمتعددة الأطراف، وتعزيز التفاعل بين جميع المشاركين في العملية. ونحن مستعدون لتسهيل تنفيذ هذه المهام، بما في ذلك في إطار التعاون بين البرلمانات".
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