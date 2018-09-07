الخارجية الصينية: شي جين بينغ يشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في 11-12 سبتمبر

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك في 11 - 12 أيلول/سبتمبر.

بكين — سبوتنيك. ونقلت وكالة "شينخوا" عن لو كانغ، قوله "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك الرئيس شي جين بينغ، في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في 11-12 أيلول/سبتمبر".

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وقال الرئيس الروسي، في برقية ترحيب بالضيوف المشاركين في أعمالالمنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع: "خلال الفترة الماضية، تحول المنتدى إلى منصة مهمة للحوار المباشر بين السياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والخبراء. ومن الملاحظ أن هذا العام سيجمع ممثلي وفود من أكثر من ستين دولة في العالم".

وتستضيف مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11- 13 سبتمبر/أيلول، وللمرة الرابعة، أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، وذلك بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة، وبمشاركة قادة الدول الأجنبية.