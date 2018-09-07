بعد أن كان في حالة حرجة… استقرار حالة المرشح لرئاسة البرازيل الجريح

أفاد نجل المرشح لرئاسة البرازيل يائير بولسونارو، بأن والده، الذي نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لطعن بسكين وكان بحالة الوفاة تقريبا، حالته مستقرة الآن.

© AP Photo / Eraldo Peres إصابة مرشح للانتخابات الرئاسية البرازيلية جراء عملية طعن بالسكين

موسكو — سبوتنيك . وكتب فلافيو نجل بولسونارو، على تويتر: "لسوء الحظ، كانت الإصابة أكثر خطورة مما توقعنا، فقد أصيب الكبد والرئتين والأمعاء بأضرار، وفقد الكثير من الدم، ووصل إلى المستشفى وهو بحالة الوفاة تقريبا… لكن حالته استقرت الآن".

وذكر، في وقت سابق، أن المرشح أجريت له عملية جراحية.

هذا وكان قد أُصيب بولسنارو، يوم أمس الخميس، بطعن سكين خلال فعالية الحملة الانتخابية بمدينة جويز دي فورو، بولاية ميناس جيرايس، وتم اعتقال المهاجم من قبل الشرطة.