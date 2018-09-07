بعد قرار إعادة السفارة من القدس إلى تل أبيب… باراغواي: تركيا ستفتح سفارة لدينا

ويعمل سفير تركيا لدى باراغواي من بوينس أيرس. كما أن لتركيا قنصليتان في باراغواي إحداهما في أسونسيون والأخرى في سيوداد ديل إستي، بحسب رويترز.
ونقلت باراغواي وجواتيمالا سفارتيهما في إسرائيل إلى القدس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالمدينة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول. وبعد ساعات من إعلان باراغواي يوم الأربعاء أنها ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب، أمرت إسرائيل بإغلاق سفارتها في باراغواي.
ولا تعترف معظم الدول بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وتقول إن وضعها النهائي يجب أن يتحدد خلال محادثات سلام. وأشارت باراغواي إلى ذلك باعتباره أحد أسباب إعادة سفارتها إلى تل أبيب.
وقال كاستليوني إنه يتوقع لقاء نظيره التركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
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