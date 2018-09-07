للمرة الأولى... ميركل تؤيد روسيا في سوريا

قالت صحيفة إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد "عملية عسكرية روسية" في سوريا.

وعبرت المستشارة الألمانية عن تأييدها لمحاربة روسيا وسوريا ضد الإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE ميركل تتفقد "قوات بوتين" عن بعد

ونقلت صحيفة "دويتشي ويرتشافتس ناخريختن" الألمانية عن المستشارة أنجيلا ميركل قولها: "يجب بذل المحاولات لقهر قوى التطرف".

وقالت ميركل إنها قالت ذلك للزعيمين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أن ميركل شددت إبان ذلك على ضرورة حماية المواطنين الآمنين (في محافظة إدلب) للمحافظة على سلامتهم.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المتطرفين في محافظة إدلب السورية يحاولون استخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأضافت أن روسيا استأنفت أخيرا القصف الجوي الذي يستهدف الإرهابيين في سوريا.

وكانت برلين حتى الآن تنتقد بلا مبرر ما تفعله روسيا في سوريا.