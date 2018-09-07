الخطوط الجوية البريطانية تتعرض لأسوأ عملية اختراق منذ 20 عاما

تعرض عملاء شركة الخطوط الجوية البريطانية، لقرصنة بياناتهم المالية، في حادثة وصفها رئيس الشركة بأنها "أسوأ عملية اختراق منذ 20 عاما".

وتمكن القراصنة من سرقة البيانات من البطاقات المصرفية لحوالي 380 ألف عميل لشركة الخطوط الجوية البريطانية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت والتطبيق المحمول، بحسب "أسوشيتد برس".

© AFP 2018 / JOSEP LAGO الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية تعلنان وقف رحلاتهما إلى طهران

وتمت عملية الاختراق من تاريخ 21 أغسطس/آب وحتى 5 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تم الاستحواذ فيها على البيانات الشخصية والمالية لعملاء الشركة، الذين يقومون بإجراء حجوزات على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان لها، أنه تم حل الاختراق، وأن موقعها على الإنترنت أصبح بشكل طبيعي، وأنها أبلغت الشرطة والسلطات للتحقيق في الأمر.

وأعرب أليكس كروز، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ورئيسها عن أسفه إزاء الحادث، واعتذر للعملاء.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r — British Airways (@British_Airways) September 6, 2018

وقال كروز: "نشعر بالأسف الشديد للاضطراب الذي تسبب فيه هذا النشاط الإجرامي، ونؤكد على أننا نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة".

وتابع أن الشركة أنها أبلغت كل العملاء المتضررين من الاختراق، مساء أمس الخميس.

وتجري مجموعة الخطوط الجوية الدولية، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، تحقيق عاجل في الحادث.