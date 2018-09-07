الخطوط الجوية البريطانية تتعرض لأسوأ عملية اختراق منذ 20 عاما

وتمكن القراصنة من سرقة البيانات من البطاقات المصرفية لحوالي 380 ألف عميل لشركة الخطوط الجوية البريطانية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت والتطبيق المحمول، بحسب "أسوشيتد برس".
وأكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان لها، أنه تم حل الاختراق، وأن موقعها على الإنترنت أصبح بشكل طبيعي، وأنها أبلغت الشرطة والسلطات للتحقيق في الأمر.
وأعرب أليكس كروز، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ورئيسها عن أسفه إزاء الحادث، واعتذر للعملاء.
We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r— British Airways (@British_Airways) September 6, 2018
وقال كروز: "نشعر بالأسف الشديد للاضطراب الذي تسبب فيه هذا النشاط الإجرامي، ونؤكد على أننا نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة".
وتابع أن الشركة أنها أبلغت كل العملاء المتضررين من الاختراق، مساء أمس الخميس.
وتجري مجموعة الخطوط الجوية الدولية، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، تحقيق عاجل في الحادث.
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