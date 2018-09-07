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10:57 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مهاجرين غير شرعيين

    تطور جديد في قضية فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم في أمريكا

    © REUTERS / Argiris Mantikos/Eurokinissi
    العالم
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    في تصعيد جديد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،قدمت الحكومة الأميركية طلبا لإلغاء القيود على الفترات التي يمكنها فيها احتجاز أطفال مهاجرين غير قانونيين فيما يعرف بقانون "فلوريس"، في خطوة قد تؤدي إلى مواصلة فصل مئات الأطفال عن أهاليهم أو أقاربهم لأشهر.

    وبحسب فرانس برس، قدمت وزارة الأمن الداخلي مقترحا لدى "السجل الفدرالي"، الخميس، تشير فيه إلى أنها ستتوقف عن تطبيق اتفاقية فلوريس، وهي اتفاقية تعود لعام 1997 أبرمت مع محكمة فدرالية تقضي بعدم اعتقال أطفال يفصلون عن أهاليهم لأكثر من عشرين يوما.

    ومن شأن ذلك المقترح أن يسمح للحكومة بمواصلة احتجاز أكثر من 400 طفل فصلوا عن آبائهم، بعد عبور الحدود المكسيكية بصورة غير قانونية، إلى أجل غير مسمى.

    دونالد ترامب
    © AP Photo / Alex Brandon
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    إضافة إلى ذلك يمكنها في المستقبل مواصلة فصل أفراد عائلات يتم احتجازهم بعد دخول الأراضي الأميركية، بدون أوراق هجرة قانونية.

    وأبرمت اتفاقية فلوريس لتفادي إساءة معاملة قاصرين توقفهم الحكومة في مراكز احتجاز.

    وإدارة ترامب التي تصعد حربها ضد الهجرة غير الشرعية، قالت إن عليها أن تفصلهم عن آبائهم الذين يواجهون تهما جنائية لدخولهم غير الشرعي للبلاد.

    ويقول بعض ممثلي الحكومة إن سياسة الفصل تهدف لثني آلاف الأشخاص الساعين لعبور الحدود بصورة غير قانونية شهريا.

    لكن آباء عدد كبير من الأطفال المحتجزين حاليا تم ترحيلهم إلى ديارهم، ونددت مجموعات حقوقية بالتغيرات المقترحة.

    وقالت آشلي هاوتن من منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة، إن "هذه القوانين المقترحة ستتسبب بمزيد من الأذى للأطفال الذين سبق أن عانوا على الأرجح من الاضطهاد والصدمة والمحن بدرجات كبيرة".

    وأضافت أن "اتفاقية فلوريس يجب أن يسمح لها بالاستمرار لحماية الأسر الضعيفة".

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    أخبار الأطفال, أخبار ترامب, أخبار الولايات المتحدة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة
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