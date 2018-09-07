هكذا وصف ترامب كاتب المقال المجهول الذي أثار خوفه

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كاتب مقال صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية المجهول، الذي أثار خوفه وهلعا في البيت الأبيض.

ودعا ترامب، أمس الخميس، صحيفة "نيويورك تايمز" إلى الكشف عن اسم "الجبان" المجهول الذي كتب مقالا، يندد بسلوك خطير ومزعج للرئيس دونالد ترامب.

ولم يتمكن البيت الأبيض من العثور على "مسؤول كبير في إدارة ترامب"، الذي نشر المقال، في الصحيفة أول أمس الأربعاء، وقال فيها إن "الأبطال المجهولين" يعملون بهدوء داخل الإدارة الأمريكية لإحباط "أسوأ نزعات" الرئيس.

© REUTERS / Leah Millis مقال دون توقيع يثير هلع ترامب والبيت الأبيض

وقال ترامب لمؤيدين له في تجمع في بيلينغز بولاية مونتانا: "لا أحد يعلم من هو بحق الجحيم، أو هي"، مضيفا: "إن عملاء الدولة العميقة غير المحددين الذين يتحدون الناخبين لدفع أجنداتهم السرية يشكلون تهديدا حقيقيا للديمقراطية بحد ذاتها".

وفي محاولة منه لإثارة مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، قال ترامب لمؤيديه إن على الصحيفة أن تنشر اسم المسؤول عن المقال، قبل تشجيع الصحفيين على التحقيق في الأمر. وقال ساخرا: "سيكون ذلك سبقا جيدا".

Pres. Trump talks about 'gutless coward' behind New York Times op-ed: "Nobody knows who the hell he is. Or she. Although they put he. But probably that's a little disguise: That means it's she." https://t.co/9ZYOarGJR4 pic.twitter.com/C2t0j5H6QD — ABC News (@ABC) September 7, 2018

وتحت عنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، روى عضو في الإدارة في مقال نشرته "نيويورك تايمز" كيف يجهد مع آخرين للتصدي من الداخل لأسوأ شطحات رئيس ذي نزعة قيادية "تافهة" و"متهورة" و"غير فعالة"، بحسب المقال.

وكان من بين الذين أنكروا كتابة المقال المجهول، نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومدير المخابرات القومية دان كوتس.