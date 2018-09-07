تسجيل
11:08 07 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    جيمس ماتيس

    ماتيس يصل إلى أفغانستان في زيارة غير رسمية

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وصل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وسيلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني والقائد الجديد للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي.

    وبحسب فرانس برس، تنشر الولايات المتحدة حاليا 14 ألف عسكري في أفغانستان، يشكلون الجزء الأساسي من قوات الحلف الأطلسي لدعم وتأهيل قوات الأمن الأفغانية.
    وتأتي زيارة ماتيس الثانية إلى أفغانستان خلال أشهر، في وقت حاسم في النزاع المستمر منذ 17 عاما.

    وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ماتيس: لا معلومات مخابراتية عن امتلاك المعارضة السورية أسلحة كيميائية

    ولم تحقق القوات الأفغانية والأميركية تقدما يذكر ضد "طالبان" أكبر حركة متمردة في أفغانستان، بينما تتضاعف الجهود الدبلوماسية لإجراء محادثات سلام.

    وأثار وقف غير مسبوق لإطلاق النار في يونيو/حزيران، تلاه لقاء بين مسؤولين أميريكين وممثلين عن طالبان في قطر في يوليو/تموز، آمالا في أن تنهي المفاوضات المعارك.

    لكن سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى من أفراد قوات الأمن والمدنيين، قضت على هذه الآمال.

    مهاجرين غير شرعيين
    © REUTERS / Argiris Mantikos/Eurokinissi
    تطور جديد في قضية فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم في أمريكا

    وشن مقاتلو طالبان في بداية أغسطس/آب، هجوما على غزنة المدينة الاستراتيجية التي تبعد ساعتين برا عن كابول. وبذل الجيش الأفغاني مدعوما بغارات جوية أميركية، جهودا شاقة استمرت عدة أيام قبل أن ينجح في صدهم.

    وهذا الهجوم تلته اعتداءات أسفرت عن سقوط قتلى خصوصا في العاصمة الأفغانية، ووقع آخر هذه الاعتداءات الأربعاء عندما استهدف هجومان مدرسة في حي شيعي في كابول، حيث أسفرا عن سقوط 26 قتيلا على الأقل و91 جريحا.

    كان يفترض أن تؤدي الاستراتيجية الجديدة لأفغانستان التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب الذي زاد عدد العسكريين المتمركزين هناك في أغسطس/آب 2017، إلى جلب طالبان إلى طاولة المفاوضات.

    لكن الحركة رفضت باستمرار عروض الحوار التي قدمتها حكومة الرئيس أشرف غني التي تعتبرها مطالبات غير شرعية، مطالبة منذ فترة طويلة بمفاوضات مباشرة مع واشنطن.

    وقد أصبح مطروحا عقد اجتماع جديد ممكن بين ممثلين عن الولايات المتحدة وطالبان خلال الشهر الجاري.

    ووصل ماتيس إلى كابول قادما من نيودلهي حيث التقى هو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائهم الهنود.

    مقاتلة سو-35 كابوس أمريكا الجديد
    © Sputnik .
    مقاتلة "سو-35" كابوس أمريكا الجديد

    وزار بومبيو إسلام أباد أيضا الأربعاء حيث التقى رئيس الوزراء الجديد عمران خان.

    وتتهم واشنطن باكستان بأنها تقوم "بالازدواجية" عبر دعم جماعات متطرفة في أفغانستان، ولم تخف استيائها من ذلك في الأشهر الأخيرة.

    وبعد الزيارة أكد بومبيو "على أهمية إعادة بناء العلاقة" بين البلدين، وذكر بأنه ما زال هناك طريق يجب قطعه "للتوصل إلى حل سلمي (للنزاع) في أفغانستان".

    وللتوصل إلى بلورة اتفاق، كلفت وزارة الخارجية الأميريكية زلماي خليلزاد إدارة جهود السلام في أفغانستان.

    وخليلزاد أحد أبرز شخصيات الدبلوماسية الأميركية ومعسكر المحافظين الجدد في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، من أصول أفغانية وكان سفيرا للولايات المتحدة في كابول وبغداد والأمم المتحدة.

    انظر أيضا:

    أفغانستان: مقتل 18 مسلحا من طالبان بعمليات أمنية
    وزير دفاع بريطانيا يعلن عن خطر إرهابيي "داعش" من أفغانستان على بلاده
    قائد جديد لحلف الناتو في أفغانستان
    مقتل 3 رجال أمن بينهم أجنبي إثر تحطم مروحية في قاعدة للجيش شمالي أفغانستان
    بسبب الوضع في أفغانستان... "البنتاغون" يتخذ إجراء عقابيا ضد باكستان
    "الناتو" يستجيب لمبادرة روسيا بشأن أفغانستان
    الخارجية الروسية تؤكد تأجيل المباحثات حول أفغانستان
    الكلمات الدلالية:
    جيمس ماتيس, أخبار أفغانستان, أخبار أفغانستان اليوم, جيمس ماتيس, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك