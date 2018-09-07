عباس يهدد إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس أبو مازن هدد إسرائيل بقطع علاقته بها إذا ما وقعت على اتفاق تهدئة مع حماس، وبأن الرئيس الفلسطيني قد أبلغ المسؤولين في مصر بذلك الأمر.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الرئيس أبو مازن اشترط عودة مباحثات المصالحة الفلسطينية بوقف مباحثات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني سبق وأكد تعدد لقاءاته برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الجنرال نداف أرجمان، غير مرة، واتفاقهما على 99 % من القضايا والأمور، وبأن هناك تنسيقا أمنيا مع إسرائيل.

ראש הרשות אבו מאזן עוצר סיוע קטרי בסך עשרה מיליון דולר שיועד להיכנס לרצועת עזה. לפי סיכום בין קטר לשליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, הכסף יועד לשמש עבור רכישת סולר לבתי החולים ולמתקנים לטיהור שפכים שצפוי לאזול עד סוף החודש, ואולם אבו מאזן מונע את הכנסתו לרצועה @galberger — כאן חדשות (@kann_news) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت قناة "كان" العبرية، قد زعمت، مساء اليوم الخميس، أن عباس أوقف وصول 10 ملايين دولار مساعدات قطرية كانت قادمة إلى قطاع غزة، وهي المساعدات التي اتفق عليها نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، مع قطر.

يعزى الهدف من هذه المساعدات المادية القطرية شراء وقود الديزل للمستشفيات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وهو الوقود المفترض أن ينفد مع نهاية الشهر.