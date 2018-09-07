بالفيديو... شاب خلف ترامب يثير دهشة وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب (مجهول الهوية)، يقف خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أحد خطاباته الحماسية وسط مؤيديه، حيث عبر بعضهم عن رفضه لفعل الشاب، فيما رأى بعضهم بطولة في موقفه.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، أظهر شاب عدم رضاه عن تصريحات ترامب في أثناء إلقائه خطابا حماسيا بولاية مونتانا، فيما كان يقف خلفه.

وظهر الشاب خلال عدة لقطات له خلف ترامب وهو يبدي تعابير الاستغراب والدهشة، والسخرية تارة من تصريحات الرئيس الأمريكي.

One of the audience members reacts to Trump's speech in Montana: "Today's Democrat Party is held hostage by haters, absolute haters, left-wing haters." pic.twitter.com/wHj8ZWHvHG — David Choi (@choibboy) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

ولم يتأخر العقاب كثيرا، حيث سرعان ما توجهت إحدى السيدات (يبدو أنها موظفة) نحو الشاب وتحدثت معه باختصار، قبل أن تطلب منه مغادرة مكانه لتعوضه، في محاولة منها لإيقاف "سخرية الشاب".

"They had me stomping around screaming with anger, up in my area of the White House, where I lived with my wife and son…" pic.twitter.com/xQ0HJ5W8jS — David Choi (@choibboy) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

ووتابع الموقع، أن ذلك التصرف من قبل موظفي ترامب أثار استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن محيط ترامب شعر بالحرج من ردود فعل الشاب، لكن ردة فعل الموظفة كانت أكثر إحراجا.

"We were low and we were headed down. We freed up this country with the regulations, and the tax cuts. We freed up our country and it's great to watch." pic.twitter.com/o1Z3jVdo05 — David Choi (@choibboy) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وغالبا ما تتسم تجمعات ترامب بتفاعلات مؤيدة ومناهضة، إلا أن المقربين من الرئيس صاروا يعتمدون، خلال الأيام الماضية، على إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المحتجين.

وفي لقاء لترامب عقد في مدينة إيفانسفيل بولاية إنديانا، الأسبوع الماضي، قام أحد الموظفين بمنع مصور كان يحاول التقاط صور لأحد المتظاهرين.