بوتين: الإرهابيون في إدلب يعدون استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء القمة الثلاثية بشأن سوريا، اليوم الجمعة 7 أيلول/سبتمبر، أن الإرهابيين يحضرون لاستفزازات في سوريا، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار إلى تحرير 95% من الأراضي السورية من الإرهابيين.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: إيران تبقي على وجودها في سوريا وتفعل ذلك بطلب دمشق

كما لفت الانتباه إلى تنفيذ قرارات القمتين السابقتين للدول الضامنة لعملية أستانا. وأكد على إحراز تقدم كبير في تطبيع الوضع في سوريا.

وشدد بوتين على أهمية الطابع التنظيمي لجهود روسيا وإيران وتركيا في المجال الإنساني من أجل إعادة إعمار سوريا، قائلا: "بشكل عام، سيكون من المفيد إعطاء جهودنا المشتركة في المجال الإنساني طابعا منظما من أجل مساعدة سوريا على النهوض من الأنقاض، واستعادة الصناعة والزراعة والبنية التحتية، ومن ثم ضمان العودة الجماعية للسوريين".

وأضاف بوتين أن الظروف في سوريا تهيأت ليتمكن السوريون من مناقشة مستقبل بلادهم بشكل مستقل.

يتبع…