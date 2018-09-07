بعد الخيانة الزوجية... بوريس جونسون يطلق زوجته

© AFP 2018 / صحيفة: بوريس جونسون سيخضع للتحقيق بسبب تصريحاته عن البرقع

وجاء في بيان مشترك للزوجين: "قررنا أنه من مصلحتنا الانفصال بعد زواج دام 25 عاما ونحن الآن نمر خلال عملية الطلاق، وسنواصل دعم أولادنا الأربعة في السنوات القادمة كأصدقاء".

ولدى جونسون وزوجته الثانية، مارينا ويلر، أربعة أطفال: ابنان وابنتان، وأيضا، لدى البرلماني ابنة غير شرعية.

ووفقاً لوسائل الإعلام البريطانية، فإن ويلر طلبت الطلاق بنفسها، لأنها لم تكن ترغب في تحمل خيانات لزوجها بعد.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد تقدم باستقالته، الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، سابقا، إن قراره بالاستقالة جاء بعد استشعاره أن مفاوضات بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعلها عاجزة عن وضع قوانينها الخاصة.