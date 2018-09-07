ملصقات بألوان "العلم السوري" على المقاتلات الإسرائيلية

بمناسبة مرور 11 عاما على تدمير ما أسمته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمفاعل النووي السوري، وضعت بعض الطائرات الإسرائيلية ملصقات بالعلم السوري على إطارها الخارجي.

ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن مقاتلات إسرائيلية وضعت ملصقات بالعلم السوري على إطارها الخارجي، تزامنا مع مرور 11 عاما على تدمير سلاح الجو الإسرائيلي للمنشأة النووية السورية، والموافق للسادس من سبتمبر/أيلول 2007.

بمناسبة مرور 11 عاما على قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير المفاعل النووي السوري السري, تم رسم علامة خاصة على الطائرات التي شاركت في هذه الغارة التاريخية التي أزالت تهديدا كبيرا على أمن دولتنا ومواطنينا.



المجد لطيارينا الأبطال! pic.twitter.com/lVmrVcKaYg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 7, 2018

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الطيارين الإسرائيليين وضعوا ملصقات بالعلم السوري على طائرة 69، خلال طقوس الاحتفال بمرور 11 عاما على تدمير ما أسمته بالمفاعل النووي السوري، حيث وضعت ملصقات لمفاعل نووي "في شكل المثلث"، ولكن بألوان العلم السوري.

وأوردت القناة الإسرائيلية أن طقوس الاحتفال أقيمت، أمس الخميس، في القاعدة الجوية بمنطقة حتساريم بصحراء النقب، وشارك في الحفل الطيارين الذين قاموا بتدمير المفاعل، وبأن طائرات 69، و119 و 253 من أنواع إسرائيلية مختلفة هي التي شاركت في الضربة الجوية على سوريا.

وكانت إسرائيل قد اعترفت، للمرة الأولى، في شهر مارس/آذار الماضي، باستهداف المفاعل النووي السوري، في العام 2007.