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15:07 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    بوتين وأردوغان خلال القمة الثلاثية في طهران

    بوتين حول تصريحات أردوغان بشأن الهدنة في إدلب: لا يمكننا تحمل المسؤولية عن الإرهابيين

    © AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV
    العالم
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    أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يود دعوة جميع الإرهابيين في سوريا لإلقاء أسلحتهم، لكنه اعترض على إمكانية إعلان هدنة في إدلب، مشيرا إلى أن المشاركين في القمة لا يمكنهم تحمل مسؤولية الإرهابيين والمعارضة المسلحة التي لا تشارك في المباحثات.

    طهران — سبوتنيك. وقال بوتين خلال افتتاح قمة روسيا وتركيا وإيران: "لا وجود لممثلي المعارضة المسلحة على الطاولة هنا، وبالتأكيد لا وجود لممثلي "جبهة النصرة" و "داعش"، أعتقد أن الرئيس التركي محق بشكل عام، لكنه لا يمكننا التأكيد عوضا عن إرهابيي جبهة النصرة وداعش حول أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار واستخدام الطائرات المسيرة المزودة بعبوات ناسفة".    

    أردوغان خلال القمة الثلاثية التي جمعت روسيا وتركيا وإيران
    © Sputnik . Michael klementev
    أردوغان يحذر من الهجوم على إدلب ويدعو إيران وروسيا للتعاون في هذا الأمر
    وقال الرئيس الروسي خلال قمة الدول الضامنة في طهران: "درسنا الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وقررنا البحث عن طرق للتسوية هناك وفقًا للمبادئ المذكورة…، وروح التعاون التي تعكس صيغة أستانا".

    وأضاف بوتين: "أنا على يقين تام أنه بدون تضامننا مع عملية أستانا، لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتيجة إيجابية، لذا أقترح أن نعزز التنسيق فيما بيننا من خلال وزارات الخارجية، والإدارات العسكرية ومن خلال القوات الخاصة".

    وقال بوتين ردا على أردوغان حول إمكانية إعلان هدنة في إدلب: "نحن لا نستطيع الرد عوضا عن الإرهابيين والمعارضة لعدم تواجدهم في المفاوضات".

     

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    الكلمات الدلالية:
    معركة إدلب, الحكومة الروسية, فلاديمير بوتين, سوريا
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