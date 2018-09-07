خبير أمريكي: رئاسة ترامب الحالية لن تحل الأزمة الداخلية في أمريكا

أعلن مدير المبادرة الأمنية الأوروأطلسية، البروفيسور في قسم العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، روبرت ليغفولد، اليوم الجمعة، أن الأزمة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة لن تحل مادام دونالد ترامب يتولى السلطة، مشيرا إلى أنه لا داعي لأن نتوقع تحسنا بالعلاقات الروسية الأميركية.

© REUTERS / Leah Millis مقال دون توقيع يثير هلع ترامب والبيت الأبيض

موسكو- سبوتنيك . وقال البروفيسور متحدثا في مناقشات نادي "فالداي" في موسكو: "لن يتم حل الأزمة السياسية الداخلية أو الرئاسية في الولايات المتحدة طالما دونالد ترامب رئيسًا. والسؤال هو، إلى متى سيبقى في هذا المنصب".

وأضاف ليغفولد، هناك العديد من السيناريوهات، مشيرا إلى أنه "إما أن يغادر قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أو سيغادر بنتائج هذه الانتخابات، أو سيعاد انتخابه على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وأوضح أنه إذا فاز الديمقراطيون في انتخابات الكونغرس القادمة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، فإن التحقيق في قضية "التدخل الروسي" سوف يتوسع بشكل كبير، ويمكن الشروع في عملية الإقالة.

وتابع: "إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى ترامب فرصة كبيرة للذهاب إلى ولاية رئاسية ثانية. ومع ذلك، ومع غياب التوصل لحلل قضية "التدخل الروسي"، لن يتم التغلب على الأزمة الداخلية، فتوقع تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، "لن يحدث في المستقبل القريب".

ويذكر أن العلاقات الروسية- الأميركية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأميركا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.