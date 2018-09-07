هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكتاب الجديد الذي ألفه، الكاتب الصحفي، بوب وودوارد، عنه، ويحمل إساءة له.

."ووصف ترامب كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "تويتر"، بأنه "احتيال

.واعترض ترامب في تغريدته على الطريقة التي صوره بها وودوارد، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، وكذلك بأسلوب حديثه مع العاملين في إدارته، والذي يزعم بأنه غاية في الفظاظة

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE هكذا وصف ترامب كاتب المقال المجهول الذي أثار خوفه

.وقال ترامب: "لا أتحدث بتلك الطريقة التي جاءت في الكتاب، وإذا كان هذا صحيحا فما كنت سأنتخب رئيسا للولايات المتحدة"

.ويسلط كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" الضوء على مخاوف مستشاري ترامب من تصرفاته، كما يعرض مقتطفات من أن ترامب يستخدم لهجة نابية وساخرة من المدعي العام جيف سيسيز

."ورد ترامب على هذه الادعاءات: "هذه الاقتباسات التي جاءت على لساني ملفقة، ويستخدم مؤلف الكتاب كل حيله من أجل التقليل والتحقير مني