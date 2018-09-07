."ووصف ترامب كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "تويتر"، بأنه "احتيال
.واعترض ترامب في تغريدته على الطريقة التي صوره بها وودوارد، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، وكذلك بأسلوب حديثه مع العاملين في إدارته، والذي يزعم بأنه غاية في الفظاظة
.وقال ترامب: "لا أتحدث بتلك الطريقة التي جاءت في الكتاب، وإذا كان هذا صحيحا فما كنت سأنتخب رئيسا للولايات المتحدة"
.ويسلط كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" الضوء على مخاوف مستشاري ترامب من تصرفاته، كما يعرض مقتطفات من أن ترامب يستخدم لهجة نابية وساخرة من المدعي العام جيف سيسيز
."ورد ترامب على هذه الادعاءات: "هذه الاقتباسات التي جاءت على لساني ملفقة، ويستخدم مؤلف الكتاب كل حيله من أجل التقليل والتحقير مني
The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts — and our country is doing GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)